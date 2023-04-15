Borsa İstanbul duyurdu! Viking Kağıt hisselerinde tek fiyat tedbiri

Yayınlanma: 15.04.2023 - 09:58

Güncelleme: 15.04.2023 - 09:58

Borsa İstanbul, volatil seyreden Viking Kağıt (#VKING) hisselerine tedbir getirildiğini duyurdu.

BİST tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamaya göre, Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında VKING.E payları 17/04/2023 tarihli işlemlerden (seans başından) 16/05/2023 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar tek fiyat işlem yöntemi ile işlem görecek.

Hissede halihazırda uygulanmakta olan ve VBTS kapsamında önceki aşamalarda tanımlanan tedbirler de (açığa satış ve kredili işlem yasağı, brüt takas ve emir paketi tedbirleri) tek fiyat işlem yöntemi tedbirinin uygulandığı süre boyunca devam edecek.

BİST'in tedbir kararına ilişkin açıklamasında ayrıca şu bilgilere yer verildi:

VBTS kapsamında getirilen tedbirler, payın işlem gördüğü pazarın/platformun işlem kuralları, pazar değişimi veya diğer nedenlerle uygulanan işlem esaslarından ayrı olarak değerlendirilir. Buna göre VBTS tedbirleri diğer düzenlemeler veya kararlarla uygulamaya alınan işlem esaslarının geçerlilik süresinden ayrı olarak tedbir süresinin sonuna kadar uygulanmaya devam eder. Piyasa yapıcılı sürekli işlem yöntemiyle işlem gören paylarda, tedbir nedeniyle tek fiyat işlem yöntemi uygulandığı süre boyunca piyasa yapıcılık faaliyeti yapılmaz.

SPK'nın 06/02/2023 tarihli kararı uyarınca Borsa İstanbul A.Ş. Pay Piyasasında ikinci bir duyuru yapılıncaya kadar tüm paylarda açığa satış işlemleri yasaklanmıştır.