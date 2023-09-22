Borsa İstanbul endekslerinde değişikliğe gidildi

Borsa İstanbul'da BIST 100, BIST 50, BIST 30, BIST Likit Banka, BIST Banka Dışı Likit 10, BIST Sürdürülebilirlik ve BIST Sürdürülebilirlik 25 endekslerinde değişikliğe gidildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 22.09.2023 - 12:39
Borsa İstanbul endekslerinde değişikliğe gidildi
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Borsa İstanbul Genel Müdürlüğü, BIST 100, BIST 50, BIST 30, BIST Likit Banka, BIST Banka Dışı Likit 10, BIST Sürdürülebilirlik ve BIST Sürdürülebilirlik 25 endekslerinde 2023 yılı dördüncü çeyrek dönemi için değişikliğe gidildi.

Habertürk2ün aktardığına göre, Anadolu Isuzu, Aydem Enerji, Bagfaş, Biotrend, Çemtaş, GSD Holding, Selçuk Ecza Deposu ve Teknosa firmaları BIST 100 endeksinden çıkarıldı. Akfen Yenilenebilir Enerji, Bien Yapı Ürünleri, CW Enerji, Europower Enerji, IMAS Makina, Kayseri Şeker Fabrikası, MIA Teknoloji ve YEO Teknoloji ise endekse eklendi.

BIST 50'DEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Alınan karara göre BIST 30'dan çıkarılan paylar AKSA, Ege Endüstri ve Şok Marketler oldu. Can2 Termik, CW Enerji ve Europower Enerji ise endekse eklendi.


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BIST BIST 50 BIST Geri Alım Endeksi BIST Katılım Temettü Endeksi

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