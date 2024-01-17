Borsa İstanbul, KAP'a bildirdi: O hissede fiyat düzeltmesi yapılacak!
Borsa İstanbul, tarafından KAP'a yapılan bildirimde Matriks Bilgi Dağıtım şirketinin fiyat değişimi hakkında detayları aktarıldı.
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Borsa İstanbul A.Ş. Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş. (MTRKS) şirketinin yüzde 50 bedelsiz bölünme sonrasında fiyat değişimi hakkında detaylarını Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) bildirdi.
Matriks Bilgi Dağıtım, 26.800.000 TL olan mevcut sermayesini bedelsiz sermaye artırımı yoluyla 40.200.000 TL’ye çıkaracağını açıklamıştı.
Şirket, böylece yüzde 50 bedelsiz olacak şekilde sermayesini 13.400.000 TL artırmış olacak.
Borsa İstanbul tarafından yatırımcıyı bilgilendirmek adına yapılan açıklamada, ''MTRKS.E %50 Kar Payından Bedelsiz, bölünme sonrası teorik fiyat: 44 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır)'' ifadeleri kullanıldı.
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