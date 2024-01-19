Borsa İstanbul'da bir hisseye devre kesici uygulandı

Borsa İstanbul'da MARTI.E işlem sırasında devre kesici uygulaması başlamıştır.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 19.01.2024 - 16:32
Borsa İstanbul'da bir hisseye devre kesici uygulandı
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Borsa İstanbul'da bir hisseye devre kesici uygulandı

Borsa İstanbul'da MARTI.E  işlem sırasında devre kesici uygulamasıyla ilgili yapılan açıklama, 16.09'de Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımlandı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"MARTI.E İşlem Sırasında Devre Kesici Uygulaması Başlamıştır"


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