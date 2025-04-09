Çin'den ABD'ye flaş misilleme... Yeni gümrük vergisi oranları açıklandı!

Yayınlanma: 09.04.2025 - 14:29

Güncelleme: 09.04.2025 - 14:29

Çin yönetimi, ABD'den ithal edilen ürünlere yönelik gümrük vergilerini yüzde 34'ten, yüzde 84'e çıkardı. Yeni tarifenin, 10 Nisan'dan itibaren geçerli olacağı belirtildi.

Çin Başbakanı Li Qiang, ABD tarifelerine rağmen ülkesinin dış şokları tamamen etkisiz hale getirecek yeterli araçlara sahip olduğunu bildirdi.

Li, Pekin yönetiminin ülkenin sağlıklı ve sürdürülebilir ekonomik büyümesini sürdürme konusunda güçlü bir güvene sahip olduğunu da ifade etti.

TİCARET KISITLAMALARI GETİRİLDİ

Çin Ticaret Bakanlığı 4 Nisan'da yaptığı açıklamada, aralarında savunma ve teknoloji devlerinin de bulunduğu 11 Amerikan şirketinin "güvenilmez kuruluşlar" listesine eklendiğini duyurdu.

Bu adımla birlikte söz konusu şirketlerin Çinli firmalarla ticaret yapması fiilen yasaklanmış oldu.

Çin makamları ayrıca, elektrikli araçlardan savunma sanayii ürünlerine kadar birçok alanda kullanılan samaryum, gadolinyum, terbiyum, disprozyum, lutesyum, skandiyum ve itriyum gibi orta ve ağır nadir toprak elementlerinin ABD’ye ihracatına kısıtlama getirildiği vurgulandı.

NE OLMUŞTU?

ABD Başkanı Donald Trump, 2 Nisan 2025'te "karşılıklı tarifeler" kapsamında Çin'den ithal edilen ürünlere yüzde 34 oranında gümrük vergisi uygulanacağını duyurdu.

Bu karara yanıt olarak Çin, ABD mallarına aynı oranda ek gümrük vergisi getireceğini açıkladı.

Bunun üzerine Trump yönetimi, Çin'in misilleme vergilerini kaldırmaması halinde 9 Nisan'dan itibaren geçerli olmak üzere yüzde 50 ek gümrük tarifesi daha uygulayacağını bildirdi.

Bu adımla birlikte, ABD'nin Çin'den ithal edilen ürünlere uyguladığı toplam gümrük vergisi oranı yüzde 104'e yükseldi.