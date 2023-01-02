Borsa Restoranları'nın sahibi Rasim Özkanca yaşamını yitirdi
Borsa Restoranları'nın sahibi Rasim Özkanca 75 yaşında vefat etti. Bilinmeyen lezzetleri ortaya çıkaran Rasim Özkanca, modern sunumlarla, geleneksel yemeklere yepyeni bir boyut katmıştı.
Borsa Lokantası'nın sahibi, yeme-içme sektörünün duayeni Rasim Özkanca bir yıldır kanser tedavisi görüyordu. Özkanca, 75 yaşında İstanbul'da yaşamını yitirdi.
KANSER TEDAVİSİ GÖRÜYORDU
Rasim Özkanca, 1948'de Trabzon'da dünyaya geldi. Babasını çocuk yaşta kaybetti.
Özkanca, 20 yaşında üniversite eğitimi için İstanbul'a geldi. Çalışkandı, azimliydi. 1979'da trenlerde yemek hizmeti vermeye başladı. 1983'te kapanmak üzere olan tarihi Borsa Lokantası’nı satın aldı.
YÜZLERCE DEVLET BAŞKANINI AĞIRLADI
Rasim Özkanca, NATO Zirvesi'nden, IMF-Dünya Bankası toplantılarına, yüzlerce devlet başkanını, bakanı, bürokratı Lütfi Kırdar Kongre Merkezi'ndeki restoranında ağırladı. Bir dönemin liderleri, ABD Başkanı George Bush, Fransa Cumhurbaşkanı Jacques Chirac, İtalya Başbakanı Silvio Berlusconi, İngiltere Başbakanı Tony Blair için yemekler hazırladı, Türk mutfağının en özel lezzetlerini onlar için pişirdi.
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