Borsa İstanbul’da güne tedbirle başlayan hisseler
Borsa İstanbul’da bugün altı hisse güne yeni tedbirlerle başladı. İşte o hisseler...
Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,77 yükselişle 8.368,51 puandan başladı.
Investing’in aktardığına göreyse bugün altı hisse güne yeni tedbirlerle başladı.
Buna göre ISKUR hisseleri, 25 Ekim 2023’e kadar emir iletim kanalları kısıtlanarak (internet emir yasağıyla) işlem görecek. Bu hisselerde halihazırda uygulanan açığa satış ve kredili işlem yasağı, brüt takas, emir paketi ve tek fiyat işlem yöntemi tedbirleri de aynı dönemde devam edecek.
MIATK payları, aynı dönemde tek fiyat işlem yöntemiyle işlem görecek. MIATK hisselerine halihazırda uygulanan açığa satış ve kredili işlem yasağı, brüt takas ve emir paketi tedbirleri de tek fiyat işlem yöntemi tedbirleri de aynı dönemde devam edecek.
Ayrıca ATATP, GWIND, KNFRT ve NATEN payları, yine aynı dönemde açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecek.
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