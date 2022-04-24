Borsa İstanbul’da kâr satışları

24 Nisan 2022 Pazar, 08:53

Son iki ayda yükseliş trendini koruyan Borsa İstanbul geçen hafta Cuma günü kar satışlarıyla karşı karşıya kaldı. Endeks 2500 puanın altına sarksa da uzmanlar çıkış trendinin korunduğunu belirtiyor.

Finans Gündem'in haberine göre, önümüzdeki hafta gelecek banka bilançoları endeksin yönünü belirleyecek. Bankacılık sektörünün 2021 Ocak-Şubat döneminde kâr rakamı 9 milyar TL olurken, 2022’nin aynı döneminde yüzde 333’lük artışla 39 milyar TL’ye ulaştı. Banka hisselerinde yaşanan yükseliş Borsa İstanbul’u da olumlu etkiledi ve Borsa İstanbul yeni zirveleri gördü.

Önümüzdeki hafta Akbank, Garanti Bankası ve Yapı Kredi Bankası bilançoları bekleniyor. Zeynel Balcı Hürriyet’teki köşesinde yüksek karlılığın devam edeceğini belirtiyor. Ancak Cuma günü yaşanan kar satışlarına dikkat çekerek beklentilerin önceden alındığını vurgulayan Balcı’nın endeksle ilgili beklentisi ise şöyle: “Borsada çıkış hareketi kâr satışlarıyla karşılaştı. Derinlik kazanan satışlara rağmen yükseliş trendi korunuyor. İlk destek 2.460 seviyesinde görülüyor. Çıkış trendinin korunması açısından bu seviyenin üzerinde kalınması önemli olacak. Aksi taktirde sonraki destek noktaları 2.435 ve 2.400 seviyelerinde bulunuyor. Olası tepki alımlarında ilk dirençler ise 2.500 ve 2.560 seviyelerinde bulunuyor. Sonraki dirençler 2.600-2.620 seviyelerinde. Önemli direnç bölgesine yaklaşan endekste yorgunluk emareleri artmış durumda. Bu açıdan destek seviyelerinde tepki alımları görülse de kâr satışları etkisini sürdürebilir”