Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği açıkladı: Mart ayında kapanan şirket sayısı yüzde 75,9 arttı

22 Nisan 2022 Cuma, 13:42

TOBB, mart ayına ilişkin kurulan ve kapanan şirket istatistiklerini açıkladı. Buna göre; Mart 2022’de, 11 bin 188 şirket kuruldu. Aynı dönemde 173 kooperatif, 2 bin 320 de gerçek kişi ticari işletme kuruldu.

KAPANAN ŞİRKET SAYISINDA ARTIŞ

Mart ayında, bir önceki aya göre, kapanan şirket sayısında yüzde 75,9 artış oldu. Kapanan kooperatif sayısındaki artış, yine bir önceki aya göre yüzde 93,97’ye yükseldi. Bu dönemde kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısı ise bir önceki aya göre yüzde 3,4 azaldı.

2022’nin ilk üç ayında, 2021’in ilk üç ayına göre, kapanan şirket sayısı yüzde 17,3, kapanan kooperatif sayısı yüzde 194,4 arttı. Bu dönemde kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 12,3 azaldı.

KURULAN TİCARİ İŞLETME SAYISI BİR ÖNCEKİ YILIN AYNI AYINA GÖRE YÜZDE 24,7 AZALDI

Bu rakamlar, geçen yılın aynı ayına göre kurulan şirket sayısında yüzde 2,8, kurulan kooperatif sayısında yüzde 11,6 artışa işaret etti. Bu ayda kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı ise bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 24,7 azaldı.

ESNAF DÜKKAN KAPATIYOR

Mart 2022’de kapanan şirket sayısı, 2021 yılının aynı ayına göre yüzde 39,8 arttı. Martta bin 360 şirket kapandı. Kapanan kooperatif sayısı da mart ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 52,4'e yükseldi. Buna göre martta kapanan kooperatif sayısı 64 oldu. Mart ayında ayrıca 2 bin 78 gerçek kişi ticari işletme kapandı. Bu rakam, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,8 artışa denk geldi.

Mart ayında, bir önceki aya göre, kapanan şirket sayısında yüzde 75,9 artış oldu. Kapanan kooperatif sayısındaki artış, yine bir önceki aya göre yüzde 93,97’ye yükseldi. Bu dönemde kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısı ise bir önceki aya göre yüzde 3,4 azaldı.

MARTTA 1742 YABANCI ORTAK SERMAYELİ ŞİRKET KURULDU

TOBB verilerine göre; mart ayında kurulan bin 742 yabancı ortak sermayeli şirketin 941’i Türkiye, 117’si İran, 64’ü Rusya Federasyonu ortaklı olarak kuruldu. Kurulan yabancı ortak sermayeli şirketin 165’i anonim, bin 577’si limited şirketi oldu. 2022 yılında kurulan şirketlerin 652’si belirli bir mala tahsis edilmemiş mağazalardaki toptan ticaret, 255’i gayrimenkul acenteleri ve 219’u işletme ve diğer idari danışmanlık faaliyetleri sektöründe kuruldu. Kurulan yabancı ortak sermayeli şirketlerin toplam sermayelerinin yüzde 78,3’i yabancı sermayeli ortak payını oluşturdu.

KURULAN KOOPERATİFLERİN SAYISINDA ARTIŞ

Mart ayında kurulan şirket sayısındaki artış, bir önceki aya göre 13,6 oldu. Gerçek kişi ticari işletme sayısı da bir önceki aya göre yüzde 10,5 artış gösterdi. Kurulan kooperatif sayısındaki artış da bir önceki aya göre yüzde 24,5 oldu.

Yılın ilk üç ayına bakıldığında ise geçen yılın aynı dönemine göre, kurulan şirket sayısı yüzde 1,2 oranında arttı. Aynı dönemde kurulan kooperatif sayısındaki artış, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 9,8 oldu. Kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı ise önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 19,7 azaldı.

