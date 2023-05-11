Borsa İstanbul'da seçim öncesi sert yükseliş! Yüzde 6'yı aştı

Yayınlanma: 11.05.2023 - 12:54

Güncelleme: 11.05.2023 - 12:54

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,05 azalışla 5.492,19 puandan başladı. Ancak daha sonra gelen hızlı yükseliş ile Borsa İstanbul'da BİST100 endeksindeki yükseliş yüzde 3,40'ı aştı. Bankacılık endeksinde devam eden, sert yukarı yönlü hareketler de dikkat çekiyor.

BANKACILIK ENDEKSİNDE YÜKSELİŞ SÜRÜYOR

Bankacılık endeksi güne yüzde 0,21 oranında yükselişle başlarken, sonrasında değer kazancını artırdı. Endekste yükseliş gün içinde yüzde 6'nın üzerine taşındı ve yüzde 6,47 oranında artışla 4792 puanda hareket ediyor.

BORSADA İNCE HAREKETLILIĞI MI?

Öte yandan, geçen pazartesi günü de Muharrem İnce'nin adaylıktan çekilebileceği söylentisiyle borsada banka endeksi yüzde 8,5 yükselmişti. Bugün de İnce'nin parti genel merkezinde devam eden toplantının ardından adaylıktan çekilme ve hakkındaki iddialara ilişkin açıklama yapacağı duyuruldu.