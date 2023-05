Son Dakika: Muharrem İnce partisinin genel merkezine gidiyor iddiası

Yayınlanma: 11.05.2023 - 10:25

Güncelleme: 11.05.2023 - 14:18

Memleket Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce’nin dün gece kurmaylarıyla buluştuğu ve görüşmede ‘adaylıktan çekilelim’ görüşünün ağır bastığı iddia edildi.

Gazeteci Aytunç Erkin, Sözcü TV’de Ebru Baki’nin sunduğu ‘Para Politika’ programında, Muharrem İnce cephesinden edindiği son kulis bilgilerini aktardı.

İnce’nin bir otelde 11 yakın çalışma arkadaşıyla bir toplantı yaptığını ifade eden Erkin “Bu 11 isimden 8’i seçimin ikinci tura kalmayacağını bu nedenle çekilme yönünde karar alınması gerektiğini İnce’ye aktarıyor. Bunun üzerine İnce ‘bunu bir düşünelim’ diyor. Şuan partinin genel merkezine gidiyor ve bu konuda ilerleyen saatlerde bir açıklama yapacak” dedi.

ADAYLIKTAN ÇEKİLDİ

İnce, bugün saat 14.00'te partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. İnce burada yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanlığı seçiminde adaylıktan çekildiğini açıkladı.

İnce, "Her şeyim ortada benden başka mal varlığını açıklayan hiç kimse yok. Ne kadar kaçak FETÖ'cü varsa yurt dışından saldırıyorlar. Bir yandan FETÖ'cüler bir yandan PKK'lılar saldırıyor. Her gün bir iftira var. Pazar günü sandığa gideceğiz. Memleket Partisi mutlaka o Meclis'te olmalıdır. Atatürkçülerin o Meclis'te olması lazım. İstedikleri kadar montaj kaset yapsınlar Memleket Partisi'ne her evden bir oy istiyorum. Saraydan para aldı çekilemez diyenlere sesleniyorum benim bu kumpaslardan bu sahte dekontlardan montajlardan korktuğum falan yok. 45 gündür direniyorum zaten. Adaylıktan çekiliyorum, bunu memleketim için yapıyorum" dedi.