Borsa İstanbul'da sert düşüş: Akbank devre kesti

Borsa İstanbul'da yaşanan değer kaybı sonrası Akbank hisse senedi yüzde 5’e yakın düştü. Ardından 'devre kesici' devreye girdi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 13.03.2024 - 16:18
Borsa İstanbul'da sert düşüş: Akbank devre kesti
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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,37 değer kaybederek 8.944,81 puana indi.

Günün ilk yarısında düşüş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 124,22 puan azalışla 8.944,81 puana geriledi. Toplam işlem hacmi 38,3 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 4,77, holding endeksi yüzde 1,22 değer kaybetti.

EN ÇOK GERİLEYEN BANKACILIK

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 2,66 ile spor, en çok gerileyen ise bankacılık oldu.

Akbank hisse senedi önceki gün 43.78 TL’den kapatırken bugün 41.740 TL’yi görünce devre kesici işlemleri durdurdu. İş Bankası da banka hisseleri arasında en sert düşüş yaşayanlar arasında.

Bankacılık hisselerinde yaşanan sert satışlar XBANK’ın yüzde 4’ün üzerinde düşmesine neden olurken, Akbank hisse senedi yüzde 5’e yakın düşmesi üzerine devre kesici devreye girdi ve işlemler durdu.

Bankacılık hisselerinde yaşanan düşüşün yabancı ve fon satışından kaynaklandığı belirtiliyor. Seçim öncesi piyasada pozisyon ayarlamaları olarak yorumlanıyor.


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