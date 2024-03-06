Sabancı ailesinde miras kavgası: Milyarlarca liralık Akbank hisseleri kimin olacak?

Yayınlanma: 06.03.2024 - 10:52

Güncelleme: 06.03.2024 - 10:52

Sabancı Holding'in kurucusu Hacı Ömer Sabancı, 1966 yılında hayatını kaybettiğinde arkasında İhsan, Sakıp, Hacı, Şevket, Erol ve Özdemir olmak üzere 6 çocuk bıraktı.

İhsan Sabancı, babası hayattayken resmi nikahlı eşinden 3 çocuk sahibi olmasına rağmen, Nevin Tetik isimli kadından da evlilik dışı 3 çocuk sahibi oldu. İhsan Sabancı, 1963 yılında babası tarafından mirasından reddedildi.

HalkTV’den Seyhan Avşar’ın haberine göre, İhsan Sabancı'nın evlilik dışı ilişkisinden dünyaya gelen Sevgi Sabancı, Sabancı ailesinin mirastan kendisine eşit pay vermediğini öne sürdü ve aileye karşı 8 ayrı dava açtı. Dedesi Hacı Ömer Sabancı'nın vefat etmeden önce tüm mal varlıklarını çocukları arasında paylaştırdığını iddia eden Sevgi Sabancı, babası İhsan Sabancı'nın ise mirastan mahrum bırakıldığı gerekçesiyle kendisinin de hak kaybına uğradığını ileri sürdü.

600 MİLYON DOLARLIK KÖŞKÜN SAHİBİ KİM OLACAK?

Sevgi Sabancı tarafından açılan davalar arasında en dikkat çekenlerden biri de, babaannesi Sadıka Sabancı'dan kalan Atlı Köşk. Emirgan'da bulunan köşk, halihazırda Sakıp Sabancı Müzesi olarak hizmet veriyor. Mülkün değeri ise yaklaşık 600 milyon dolar olarak belirlenmiş durumda.

Köşk hakkında ihtiyati tedbir kararı veren mahkeme, geçtiğimiz günlerde görülen davada dosyayı bilirkişiye gönderdi. Davanın haziran ayında karara çıkması bekleniyor.

DOSYA BİLİRKİŞİDE

Sabancı'nın açtığı 8 dava arasında, ailenin Adana'da satışını yaptığı taşınmazlar da yer alıyor. Bu taşınmazlara ilişkin Adana 5. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde açılan davada ise mahkeme, söz konusu taşınmazların artık Sabancı ailesinin adına kayıtlı olmadığını belirtmiş ve Sevgi Sabancı'ya tazminat ödenmesine karar vermişti.

Sabancı ailesi bu karara itiraz ederken, Sevgi Sabancı ise tazminat miktarını az bularak itirazda bulundu. Öte yandan mahkeme, Adana'da sahipliği ailede bulunmaya devam eden bir kısım taşınmazlar için dosyayı bilirkişiye gönderdi.

ŞİRKET HİSSELERİ İÇİN AÇTIĞI DAVA REDDEDİLDİ

Sevgi Sabancı'nın mahkemeye taşıdığı bir başka konu ise aileye ait Sapek Kollektif Şirketi'ndeki hisselerin amcalarına devredilmesiydi. Ancak İstanbul 38. Asliye Hukuk Mahkemesi, Sabancı'nın açtığı bu davayı reddetti. Sevgi Sabancı ise alınan bu karara itiraz etti.

MİLYARLARCA LİRALIK AKBANK DAVASI

Sevgi Sabancı tarafından açılan davalar arasında en önemlisi ise, Türkiye'nin en büyük özel bankaları arasında yer alan Akbank'ın hisselerine yönelik taleplerden oluşuyor.

2024 yılı itibarıyla 204 milyar TL'nin üzerinde piyasa değeri bulunan bankanın yüzde 51'i halka arz edilirken, hisselerin yüzde 49'u Sabancı ailesinin elinde bulunmaya devam etmekte.

Sevgi Sabancı, dedesinin ölmesinin ardından dedesine ait hisselerin, babası İhsan Sabancı'nın imzasıyla devredildiğini belirtti. Ancak İhsan Sabancı mirastan düşürüldüğü için devir imzasını kendi adına atma hakkı olmadığını belirten Sevgi Sabancı, Akbank hisselerinin devir işleminin yok hükmünde olduğunu iddia ederek dava açtı.

Sevgi Sabancı, hak iddia ettiği hisseler için arabulucuya başvururken, taraflar arasında bir anlaşma sağlanamadı.