Borsa İstanbul'da yeni gelişmeler: Denemelere başlanıldı

03 Haziran 2022 Cuma, 09:51

Borsa İstanbul'un internet sitesinden yapılan açıklamada, VİOP'ta, seans açılışında görülmesi muhtemel fiyat oynaklıklarının azaltılması ve daha etkin fiyat oluşumu sağlamak amacıyla açılış seansı uygulamasının 5 Mayıs'ta önerildiği anımsatılarak, görüş ve önerilerini Borsa İstanbul'a ileten paydaşların çoğunluğunun olumlu görüş bildirdiği aktarıldı.

Açıklamada, söz konusu öneriye uygun olarak tüm vadeli işlem ve opsiyon sözleşmelerinin açılış seansına dahil edileceği belirtilerek, "Açılış Seansı; 09.20-09.25 saatleri arasında emir toplama, 09.25-09.30 saatleri arasında eşleştirme aşamalarından oluşacak, emir toplama aşaması 09.25’ten sonraki 30 saniye içerisindeki herhangi bir zamanda rassal olarak sonlanacaktır" ifadelerine yer verildi.

SEANS KAPANIŞININ UZATILMASI PLANLANIYOR

Pay vadeli işlem ve opsiyon sözleşmelerinde seans kapanışının tam iş gününde 18.10'dan 18.15'e, yarım iş gününde 12.40'tan 12.45'e uzatılmasının planlandığı belirtilen açıklamada, Borsa İstanbul'un açıklamasında yer alan kuralların nihai süreçte ve testlerde herhangi bir olumsuz durum tespit edilmemesi halinde 23 Eylül'de devreye alınmasına karar verildiği bildirildi.

Açıklamada, söz konusu testlerin bugün itibarıyla başladığı kaydedilerek, uygulamaların planlanan canlıya alma tarihine kadar üyeler, veri yayın kuruluşları ve yazılım sağlayan kuruluşlar tarafından test edilmesinin önem arz ettiği ifade edildi.