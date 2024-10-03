Borsa neden düşüyor? 2 Ekim 2024 borsa neden düştü?
'Borsa neden düşüyor?' son dönemin cevabı en çok merak edilen soruları arasında yer aldı. Peki, Borsa neden düşüyor? 2 Ekim 2024 borsa neden düştü?
Borsa İstanbul BIST 100 endeksi, günü yüzde 3,62 değer kaybıyla 9.012,87 puanla tamamladı. Orta Doğu'da tırmanan gerilim, piyasalarda risk iştahını azaltırken, oluşan jeopolitik riskler küresel piyasalara olumsuz yansıyor. Peki, Borsa neden düşüyor? 2 Ekim 2024 borsa neden düştü?
BORSA NEDEN DÜŞÜYOR 2 EKİM 2024?
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 3,62 değer kaybederek 9.012,87 puandan tamamladı.
BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 338,35 puan azaldı, toplam işlem hacmi 83,6 milyar lira oldu.
Bankacılık endeksi yüzde 6,58, holding endeksi yüzde 4,23 değer kaybetti.
Tüm sektör endeksleri gerilerken, en çok kaybettiren bankacılık oldu.
Orta Doğu'daki çatışmaların durumu ve dünya genelinde enflasyonla mücadelenin resesyonla sonuçlanıp sonuçlanmayacağına ilişkin soru işaretleri risk iştahını törpülemeye devam ediyor.
ABD'nin doğusunda ve güneyinde bulunan limanlarda çalışan işçilerin, maaş artışı ve otomasyon konularında işverenlerle yaşanan anlaşmazlıklar nedeniyle başlattıkları grev ikinci gününe girdi. Analistler, limanlardaki grevin tedarik zincirinde aksamalara ve fiyat artışlarına neden olabileceğinden endişe duyuyor.
Öte yandan bugün açıklanan verilere göre, ABD'de özel sektör istihdamı, eylülde 143 bin kişiyle piyasa beklentilerinin üzerinde arttı. Yıllık ücret artışı ise eylülde yüzde 4,8'den yüzde 4,7'ye geriledi.
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