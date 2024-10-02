OnePlus telefonların satışı Almanya'da neden yasaklandı?
Daha önce de Almanya'da OnePlus telefonların patent sorunu sebebiyle satışı yasaklanmıştı.
Nokia ile patent sorunu yaşayan OnePlus, Almanya'da ocak ayının sonunda yapılan anlaşmaya kadar satışı yasaklanmıştı. Sorunun çözülmesinin ardından aylar geçtikten sonra tekrar patent sorunu sebebiyle Almanya'da telefonların satışı yasaklandı.
Bu sefer Nokia ile yaşanan patent sorunun ötesinde, telefonların satışı 5G teknolojileri konusunda yaşanan patent tartışması sebebiyle durduruldu.
InterDigital ile OnePlus'ın yaşadığı sorun 5G ve diğer mobil teknoloji patentleri oldu. Bu satış yaşadığından şu anda yalnızca akıllı telefonlar etkilendi.
Etiketler: #OnePlus telefonlar #OnePlus
En Çok Okunan Haberler
-
- Sinan Ateş'in ailesine saldırı
- Ünlü peynir markalarında şok tespit...
- Saniye Ateş'ten Bahçeli'nin sözlerine yanıt
- Sinan Ateş davasında karar açıklandı
- YSK’den seçim hazırlığı
- Rıdvan Dilmen'den Mourinho ve Fenerbahçe iddiası!
- ‘Parti terbiyeme uymaz’
- Pezeşkiyan’dan ilk açıklama!
- Hull City'den üst üste 3. galibiyet!
- Fatih Terim'e sürpriz talip!