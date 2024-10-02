OnePlus telefonların satışı Almanya'da neden yasaklandı?

Daha önce de Almanya'da OnePlus telefonların patent sorunu sebebiyle satışı yasaklanmıştı.

OnePlus telefonların satışı Almanya'da neden yasaklandı?
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 02.10.2024 - 19:01

Nokia ile patent sorunu yaşayan OnePlus, Almanya'da ocak ayının sonunda yapılan anlaşmaya kadar satışı yasaklanmıştı. Sorunun çözülmesinin ardından aylar geçtikten sonra tekrar patent sorunu sebebiyle Almanya'da telefonların satışı yasaklandı. 

Bu sefer Nokia ile yaşanan patent sorunun ötesinde, telefonların satışı 5G teknolojileri konusunda yaşanan patent tartışması sebebiyle durduruldu.

InterDigital ile OnePlus'ın yaşadığı sorun 5G ve diğer mobil teknoloji patentleri oldu. Bu satış yaşadığından şu anda yalnızca akıllı telefonlar etkilendi.


Etiketler: #OnePlus telefonlar #OnePlus

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