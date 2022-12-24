Borsa patron satışlarına rağmen rekor kırıyor! Gözler 2023 para politikasında

24 Aralık 2022 Cumartesi, 10:38

Yılbaşından bu yana yüzde 200 yükselen Borsa İstanbul’daki rekor tırmanışa şirketlerin ‘büyük’ ortaklarının yaptığı hisse satışları da engel olamıyor.

Ekonomim'den Ufuk Korcan'ın yazısına göre aralık ayı başından bu yana şirketlerin ‘büyük’ ortaklarının yaptığı hisse satışlarının tutarı 5 milyar TL’ye ulaşmış durumda.

Borsa İstanbul hiç şüphesiz 2022 yılına damga vuran yatırım aracı oldu. Yüksek enflasyonist ortamda yapılan faiz indirimleri ve kurlarda yaşanan ‘stabil’ süreç Borsa İstanbul’u alternatifsiz yapınca hem yatırımcı sayısında hem de endekste rekor artışlar yaşandı. Merkez Bankası’nın açıkladığı Beklenti Anketi’ne göre enflasyon yılı yıllık yüzde 66.80 seviyesinde tamamlayacak. BİST 100 Endeksi’nde yılbaşından bu yana yaşanan yüzde 200’e yakın değer artışı hisse senedi yatırımcısının parasını enflasyon karşısında koruduğunu gösteriyor. BİST 100 içerisindeki hisselere baktığımızda 100 hissenin 56’sı endeksin altına performans sergilerken sadece 5 hisse enflasyon rakamının alında getiri sağladı.

KRİPTODAKİ YÜKSELİŞİ ANIMSATTI

Tüm hisselere bakıldığında ise genelde kripto paralar için kullanılan ‘3-5-10X’ getirilerin havada uçuştuğu görülüyor. Girişim Elektrik yüzde 1.525’lik performansı ile bu yılın en fazla kazandıran hisseler sıralamasında zirvede bulunuyor. Bunu yüzde 1.320’lik artışla Kontrolmatik takip ediyor. Atlantis Yatırım Holding ve Çan2 Termik yatırımcısına yüzde 1000’in üzerinde kazandıran diğer iki hisse.

Hisse senetlerinde yaşanan bu ralli, hisse ağırlıklı yatırım fonların getirilerine ve yatırımcı sayısına yansıdı. Yılbaşından bu yana dolar kurundaki artış ise yüzde 40 oldu.

PATRONLAR HİSSE SATMAYA DEVAM EDİYOR

Hisse senetlerindeki bu artış şirketlerin değerlerini önemli ölçüde yükseltti. Yeni yatırımcıların girişleriyle canlı kalan hisse talebi bu süreçte şirketlerin ‘büyük’ ortaklarından gelen hisse satışlarının karşılanmasını sağlıyor. Böyle olunca da ortak satışları kısa süreli baskı yaratsa da hisselerdeki yükseliş eğilimini bozmuyor. Bazı şirket patronları şirketlerinin piyasa değerinin çok yükseldiğini, küçük yatırımcıyı korumak için yaptığını açıklarken bazı patronlar da Hisse satışlarıyla şirket hisselerinin halka açıklık oranlarını artırarak derinlik kazandırmayı amaçlıyor. Kimi şirket de iştiraklerinde yaptığı hisse satışından elde ettikleri geliri finansman için kullanıyor. Şu anda ‘büyük’ ortaklardan gelen satışlar borsa genelinde olumsuz bir havaya neden olmuşa benzemiyor. Ancak borsaya girişlerin azaldığı, satış baskısının hissedildiği bir ortamda yapılacak ortak satışları endekste olası bir geri çekilmeyi derinleştirebilir.

ORTAKLARDAN BİR AYDA 5 MİLYAR TL’LİK HİSSE SATIŞI

Aralık ayında şirketlerin ‘büyük’ ortakları 5 milyar TL’ye yakın hisse satışı gerçekleştirdi. En yüklü satış Doğuş Otomotiv hisselerinde oldu. Doğuş Holding, 13 Aralık’ta 140 TL fiyatla 12.7 milyon TL nominal tutarlı Doğuş Oto hissesi sattı. Söz konusu işlemin büyüklüğü 1.8 milyar TL olurken Doğuş Holding’in şirketteki payı yüzde 65.4999’a geriledi. Europen Endüstri hisselerinde İdris Nebi Hatipoğlu da aralık ayında 1 milyar TL civarında hisse satışı gerçekleştirdi. Döktaş Dökümcülük de Çelik Holding’de 4 farklı tarihlerde toplam 770 milyon TL’lik Hisse satışı yaptı. Son aylarda hızla değer kazanan ve borsada en fazla konuşulan hisselerin başında gelen Sasa’da Erdemoğlu Holding 12 Aralık’ta 287.5 milyon TL değerinde 2.5 milyon TL nominal değerli hisse satışı gerçekleştirdi.

5.203'ÜN ALTINA DÜŞMEZSE TREND DEVAM EDER

BİST 100 Endeksi 3 Ekim 2022 haftasında başlattığı agresif yükseliş kanalı üzerindeki hareketini sürdürüyor. Bu kanalın önümüzdeki hafta için destek ve direnç noktaları sırasıyla 5 bin 203 ve 5 bin 845 puan seviyelerinde bulunuyor. Teknik anlamda bu hafta için 5 bin 203 puan seviyesinin altına gelinmediği ve daha da önemlisi bu trendin altında kapanış yapılmadığı sürece inişli çıkışlı bir seyir de olsa ana trendin yukarı olduğu söylenebilir. Olası geri çekilmelerde bu trendin altına gelinmesi durumunda ise ilk aşamada 4 bin 556 puan seviyesine doğru bir geri çekilme riskinin de olduğu unutulmamalı. Her ne kadar ana trend yukarı olsa da indikatörlerin bir miktar aşırı alım bölgelerinde bulunması önümüzdeki seanslarda dikkatli olunması gerektiğine yönelik bir işaret olarak yorumlanabilir.