Borsa psikolojik sınırı aştı!

Yayınlanma: 16.08.2024 - 10:16

Güncelleme: 16.08.2024 - 10:16

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 58,45 puan ve yüzde 0,59 artışla 10.041,43 puana yükseldi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,50 ve holding endeksi yüzde 0,42 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,20 ile ulaştırma, en çok gerileyen yüzde 1,17 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

Dün yükseliş eğiliminde hareket eden Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,55 değer kazanarak 9.982,98 puandan tamamladı.

ABD'DEN GELEN VERİLER RAHATLATTI

Analistler, küresel pay piyasalarında, dün ABD'de açıklanan verilerin resesyon endişelerini azaltmasıyla pozitif bir seyrin öne çıktığını söyledi.

Bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) piyasa katılımcıları anketi, konut fiyat endeksi ve özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcu, yurt dışında ise Euro Bölgesinde dış ticaret dengesi, ABD'de inşaat izinleri, konut başlangıçları ve Michigan tüketici güven endeksi verilerinin takip edileceğini dile getiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.100 ve 10.200 puanın direnç, 10.000 ve 9.800 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.