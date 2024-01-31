Borsa rekor tazeledi

Borsa İstanbul, rekor tazeledi. BIST 100 endeksi 8.577 puana kadar yükselerek tarihi zirvesini yeniledi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 31.01.2024 - 17:43
Borsa rekor tazeledi
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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi rekor seviyesini yeniledi. BIST 100 endeksi 8.577 puana kadar yükselerek TL bazında en yüksek seviyesini gördü. Endeks, 3 Ekim 2023 tarihinde 8.562 puanı görmüştü.

Bankacılık endeksi yüzde 0,77 ve holding endeksi yüzde 0,79 artış kaydetti.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 8.530 ve 8.570 seviyelerinin direnç, 8.400 ve 8.250 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

Dün, dalgalı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,03 değer kazancıyla 8.474,30 puandan tamamladı.

Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) politika faizini beklenenden daha uzun süre sabit tutabileceğine yönelik fiyatlamaların güçlenmesiyle karışık bir seyir izlendiğini ifade ederek, bugün gözlerin Fed'in faiz kararı ve toplantı sonrası Fed Başkanı Jerome Powell'ın yapacağı açıklamalara çevrildiğini söyledi.

Fed'in bu akşam politika faizini sabit bırakacağına kesin gözüyle bakıldığını aktaran analistler, yıl başında bankanın yüzde 85 ihtimalle ilk faiz indirimini martta yapacağının öngörüldüğünü buna karşın açıklanan makroekonomik veriler ve Fed yetkililerinin sözle yönlendirmeleriyle birlikte bu fiyatlamaların yüzde 88 ihtimalle mayısa taşındığını dile getirdi.


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