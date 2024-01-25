Özgür Demirtaş'tan çarpıcı borsa tahmini! Yükseliş için formülü verdi

Yayınlanma: 25.01.2024 - 14:33

Güncelleme: 25.01.2024 - 14:33

Prof. Dr. Özgür Demirtaş, Borsa İstanbul'a dair çarpıcı tahminde bulundu.

BIST 100 Endeksi'nin performansının berbat olduğu vurgulayan Özgür Demirtaş, yapısal reformların olması durumunda borsaya pozitif yansıyacağını belirtti.

X hesabınden borsanın geleceğe ilişkin tahminlerini paylaşan Demirtaş, şunları kaydetti:

"Ben de Türkiye'de EĞER Merkez Bankası yaptığı doğrulara DEVAM ederse, Üstüne Yapısal Reformlar gelirse aynı şekilde Türk Borsasının POZİTİF ayrışacağını düşüyorum.

Ama Şu ana kadar ki BIST 100 performansı berbat. İnsanları çok oyaladı. Dolar bazında korkunç kötü.

Ancak dediğim DOĞRULARA devam edilirse o zaman Ümitliyim, gelecek geçmişten daha iyi olur."

Canımsınız ????



Ben de Türkiye'de EĞER Merkez Bankası yaptığı doğrulara DEVAM ederse, Üstüne Yapısal Reformlar gelirse aynı şekilde Türk Borsasının POZİTİF ayrışacağını düşüyorum.



Ama Şu ana kadar ki BIST 100 performansı berbat. İnsanları çok oyaladı. Dolar bazında korkunç… — Özgür Demirtaş (@ProfDemirtas) January 24, 2024

Yurtiçinde dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,77 değer kazancıyla 8.090,90 puandan tamamladı.

Bugün piyasaların açılışında BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 51,16 puan ve yüzde 0,63 değer kazanarak 8.142,06 puana çıktı.