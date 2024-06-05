Borsa ve kripto kazançlarından vergi alınacak mı? Mehmet Şimşek açıkladı
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, borsa ve kripto paralara işlem vergisi uygulamasına ilişkin açıklamalarda bulundu.
Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın borsa ve kripto paralarda işlem vergisi alınması için çalışmalarını hızlandırdığı iddia edildi.
Bakan Mehmet Şimşek ise konuya dair açıklamalarda bulundu.
Bloomberg'e konuşan Şimşek, "Çok sınırlı bir işlem vergisi gündemimizde. Hedefimiz vergide adalet ve etkinliği sağlamak vergilendirilmemiş hiçbir alan bırakmamaktır. Bu çerçevede üzerinde çalıştığımız vergi paketiyle ilgili bu aşamada söyleyeceğimiz tek şey; kripto varlıklar ve hisse senedinde kazanca dayalı bir vergi öngörmüyoruz" ifadelerini kullandı.
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