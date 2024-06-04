Mehmet Şimşek'ten kendi partisine tasarruf uyarısı!

Yayınlanma: 04.06.2024 - 11:53

Güncelleme: 04.06.2024 - 11:53

AKP'nin 31. İstişare ve Değerlendirme Kampında seçim değerlendirmesi, genel merkez ve Meclis çalışmalarının yanı sıra eğitim, ekonomi, enerji tarım, adalet, güvenlik ve dış politika konuları da görüşüldü.

Edinilen bilgilere göre, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, yaptığı sunumda yıl boyunca doğalgaz fiyatlarına zam gelmeyeceğini belirtti.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, diğer ülkelerle dengeli siyaset yürüteceklerini İsrail’in Gazze’ye uyguladığı soykırımı, Gazze konusunda Türkiye’nin uluslararası mahkemelerde mücadelesinin devam edeceğini, 1967 sınırlarına ilişkin sunumlar yaptığı öğrenildi.

HASSASLIK UYARISI

Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, partililerin tasarruf tedbirlerine uymasını istediği ve bu konuda hassas olmaları konusunda uyarılarda bulundu.

Şimşek, yıl sonuna kadar enflasyonun düşeceğini ifade etti.

Milli Eğitim Bakanı Tekin’in yaptığı sunumda yeni müfredata ilişkin ve okullardaki kantinde satılan şekerli yiyeceklere ilişkin bir sunum yaptı.

ET FİYATLARINI DÜŞECEK Mİ?

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ise et fiyatlarına ilişkin bir sunum gerçekleştirirken fiyatların yakın zamanda düşüşe geçeceğini vurguladı.

Ayrıca AK Parti kampında teşkilatın revize edilmesi ve yeni insan kaynağı için adımlar atılması gündeme geldi. Partiye katılım yollarının çeşitlendirilmesi için yeni isimler ve yüzler siyasete dahil edilecek.