Borsa yatırımcı sayısında tarihi rekor

Merkezi Kayıt Kuruluşu verilerine göre, borsada yatırımcı sayısın 8 milyonu aşarak rekor seviyeye çıktı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 18.10.2023 - 15:25
Borsa yatırımcı sayısında tarihi rekor
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Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK), 17 Ekim itibarıyla yatırımcı sayılarını paylaştı.

Buna göre, pay senedi bakiyeli yatırımcı sayısı 8 milyonu aşarak en yüksek seviyesine ulaştı. Pay senedi portföy değeri ise, 11,08 trilyon TL oldu.

Aylık yatırımcı sayısı artışının yüzde 9,79 ile 717 bin 112 olduğunu belirten MKK, yıllık artışın yüzde 193,32 ile 5 milyon 286 bin 814'e ulaştığını kaydetti.

Öte yandan, portföy değeri artışının aylık yüzde 9,52 ile 963,35 milyar TL, yıllık ise yüzde 166,04 ile 6,92 trilyon TL olarak gerçekleştiği açıklandı.


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