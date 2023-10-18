Borsada güne tedbirle başlayan hisseler

Borsa İstanbul’da yedi hisse güne yeni tedbirlerle başladı. İşte tedbirle başlayan hisseler...

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 18.10.2023 - 09:58
Borsada güne tedbirle başlayan hisseler
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Investing’in aktardığına göre ACSEL, BFREN, ERBOS ve INTEM payları 17 Kasım’a kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecek.

IHYAY hisselerinde aynı dönemde brüt takas uygulanacak. Bu paylara halihazırda uygulanan açığa satış ve kredili işlem yasağı tedbiri devam edecek.

AYCES ve SNKRN payları da aynı dönemde emir paketi tedbiriyle işlem görecek.

Emir paketi tedbiri, ‘piyasa emri ve piyasadan limite emir girişinin kısıtlanması’, ’emir iptalinin, emir miktar azaltımı ile emir fiyat kötüleştirmesinin yasaklanması’ ve ’emir toplama bilgi yayınının kısıtlanması’ uygulamalarını içeriyor.

AYCES ve SNKRN hisselerine halihazırda uygulanan açığa satış ve kredili işlem yasağı devam edecek.


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