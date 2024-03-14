Borsa yatırımcısı dikkat! Beş hisseye tedbir

Yayınlanma: 14.03.2024 - 11:41

Güncelleme: 14.03.2024 - 11:41

Borsa İstanbul’da beş hisse güne yeni tedbirlerle başladı.

Investing’in aktardığına göre BANVT ve LINK hisseleri 9 Nisan’a kadar kredili işlemlere konu edilmeyecek.

Aynı dönemde MARKA, OYAYO ve SELGD hisseleri de emir paketi tedbiriyle işlem görecek.