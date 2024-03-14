Borsa yatırımcısı dikkat! Beş hisseye tedbir
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,35 yükselişle 8.941,46 puandan başlarken 5 hisseye tedbir geldi. İşte o hisseler...
Borsa İstanbul’da beş hisse güne yeni tedbirlerle başladı.
Investing’in aktardığına göre BANVT ve LINK hisseleri 9 Nisan’a kadar kredili işlemlere konu edilmeyecek.
Aynı dönemde MARKA, OYAYO ve SELGD hisseleri de emir paketi tedbiriyle işlem görecek.
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