Borsa yatırımcısı dikkat! Beş hisseye tedbir

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,35 yükselişle 8.941,46 puandan başlarken 5 hisseye tedbir geldi. İşte o hisseler...

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 14.03.2024 - 11:41
Borsa yatırımcısı dikkat! Beş hisseye tedbir
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Borsa İstanbul’da beş hisse güne yeni tedbirlerle başladı.

Investing’in aktardığına göre BANVT ve LINK hisseleri 9 Nisan’a kadar kredili işlemlere konu edilmeyecek.

Aynı dönemde MARKA, OYAYO ve SELGD hisseleri de emir paketi tedbiriyle işlem görecek.


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