Borsada dün en çok kazandıran hisseler

Yayınlanma: 30.09.2023 - 09:05

Güncelleme: 30.09.2023 - 09:05

Investing’in aktardığına göre Borsa İstanbul BIST-100 endeksinde dün en çok yükselen hisseler şöyle oldu:

ZOREN

GLYHO

AKSA

KOZAA

IPEKE

Dün en çok kaybettiren hisselerse şunlar: