Borsada dün en çok kazandıran hisseler
Seçimden sonra yükselen Borsa İstanbul, bu görünümünü koruyor. İşte dün en çok kazandıran ve kaybettiren hisseler...
Investing’in aktardığına göre Borsa İstanbul BIST-100 endeksinde dün en çok yükselen hisseler şöyle oldu:
- ZOREN
- GLYHO
- AKSA
- KOZAA
- IPEKE
Dün en çok kaybettiren hisselerse şunlar:
- TSKB
- BIOEN
- KCAER
- TTRAK
- ULKER
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