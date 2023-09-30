Borsada dün en çok kazandıran hisseler

Seçimden sonra yükselen Borsa İstanbul, bu görünümünü koruyor. İşte dün en çok kazandıran ve kaybettiren hisseler...

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 30.09.2023 - 09:05
Borsada dün en çok kazandıran hisseler
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Investing’in aktardığına göre Borsa İstanbul BIST-100 endeksinde dün en çok yükselen hisseler şöyle oldu:

  • ZOREN
  • GLYHO
  • AKSA
  • KOZAA
  • IPEKE

Dün en çok kaybettiren hisselerse şunlar:

  • TSKB
  • BIOEN
  • KCAER
  • TTRAK
  • ULKER

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