Borsada dün en çok kazandıran ve kaybettiren hisseler

Seçimden sonra yükselen Borsa İstanbul görünümünü koruyor. Borsada dün en cok yükselen ve kaybettiren hisseler...

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 07.10.2023 - 10:03
Borsada dün en çok kazandıran ve kaybettiren hisseler
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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi dün, yüzde 0,27 değer kaybederek günü 8.464,93 puandan tamamlamasına karşın tüm zamanların en yüksek haftalık kapanışını gerçekleştirdi.

Investing’in aktardığına göre Borsa İstanbul BIST-100 endeksinde dün en çok yükselen hisseler şöyle oldu:

  • BRSAN
  • BUCIM
  • BRYAT
  • ECZYT
  • GLYHO

Dün en çok kaybettiren hisselerse şunlar:

  • AKFYE 
  • CWENE
  • PSGYO
  • MIATK
  • KAYSE

 


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