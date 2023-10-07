Borsada dün en çok kazandıran ve kaybettiren hisseler

Yayınlanma: 07.10.2023 - 10:03

Güncelleme: 07.10.2023 - 10:03

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi dün, yüzde 0,27 değer kaybederek günü 8.464,93 puandan tamamlamasına karşın tüm zamanların en yüksek haftalık kapanışını gerçekleştirdi.

Investing’in aktardığına göre Borsa İstanbul BIST-100 endeksinde dün en çok yükselen hisseler şöyle oldu:

BRSAN

BUCIM

BRYAT

ECZYT

GLYHO

Dün en çok kaybettiren hisselerse şunlar: