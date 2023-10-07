Borsada dün en çok kazandıran ve kaybettiren hisseler
Seçimden sonra yükselen Borsa İstanbul görünümünü koruyor. Borsada dün en cok yükselen ve kaybettiren hisseler...
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi dün, yüzde 0,27 değer kaybederek günü 8.464,93 puandan tamamlamasına karşın tüm zamanların en yüksek haftalık kapanışını gerçekleştirdi.
Investing’in aktardığına göre Borsa İstanbul BIST-100 endeksinde dün en çok yükselen hisseler şöyle oldu:
- BRSAN
- BUCIM
- BRYAT
- ECZYT
- GLYHO
Dün en çok kaybettiren hisselerse şunlar:
- AKFYE
- CWENE
- PSGYO
- MIATK
- KAYSE
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