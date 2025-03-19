Borsada en çok değer kaybeden şirketler belli oldu: İlk 3 sırada bankalar yer aldı

Yayınlanma: 19.03.2025 - 12:08

Güncelleme: 19.03.2025 - 12:08

BIST 100 endeksi, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ve 106 kişinin gözaltı haberinin etkisiyle güne sert bir düşüşle başladı. Düşüş nedeniyle devre kesici mekanizması devreye girerken işlemler geçici olarak durduruldu.

Endekse bağlı devre kesici, saat 09.55’te tetiklendi ve Pay Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası (VİOP) ile Borçlanma Araçları Piyasası’nda (BAP) işlemlerin geçici olarak durdurulduğu görüldü.

İşlemler, saat 10.30 itibarıyla yeniden başladı. En çok değer kaybeden şirketler arasında bankaların yoğunlukta olması dikkat çekti.

İşte an itibarıyla en çok değer kaybeden şirketler: