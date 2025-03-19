Borsada en çok değer kaybeden şirketler belli oldu: İlk 3 sırada bankalar yer aldı
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte 100'ün üzerinde iş adamı, gazeteci ve siyasetçinin gözaltına alınması Borsa İstanbul'da deprem etkisi yarattı. An itibarıyla en çok değer kaybeden 10 şirket belli oldu.
BIST 100 endeksi, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ve 106 kişinin gözaltı haberinin etkisiyle güne sert bir düşüşle başladı. Düşüş nedeniyle devre kesici mekanizması devreye girerken işlemler geçici olarak durduruldu.
Endekse bağlı devre kesici, saat 09.55’te tetiklendi ve Pay Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası (VİOP) ile Borçlanma Araçları Piyasası’nda (BAP) işlemlerin geçici olarak durdurulduğu görüldü.
İşlemler, saat 10.30 itibarıyla yeniden başladı. En çok değer kaybeden şirketler arasında bankaların yoğunlukta olması dikkat çekti.
İşte an itibarıyla en çok değer kaybeden şirketler:
Etiketler: #borsa #Ekrem İmamoğlu #Devre kesici #banka
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