Borsa'da gün sonu: İşte ayrıntılar...

Yayınlanma: 24 Mart 2023 - 19:54

Güncelleme: 24 Mart 2023 - 19:54

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 30,00 puan azalırken, toplam işlem hacmi 52,2 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 2,00, holding endeksi yüzde 1,14 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 3,73 ile madencilik, en çok kaybettiren ise bankacılık oldu.

Analistler, küresel pay piyasalarında bankacılık sistemine ilişkin endişelerin devam etmesiyle negatif bir seyir izlendiğini bildirdi.

Almanya'nın en büyük pazar payına sahip bankası Deutsche Bank'ın hisselerinde yüzde 10'u aşan düşüş bankacılık sektörünün sağlığına ilişkin küresel piyasalardaki endişeleri artırdı.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek dönem para politikalarına yönelik belirsizliklerin de piyasalarda fiyatlamaları zorlaştırdığını aktaran analistler, bankanın gelecek iki toplantıda faiz artışlarını durdurması, temmuz ayında ise faiz indirimine gideceğinin öngörüldüğünü vurguladı.

Haftaya Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın açıklamaları, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu toplantı özeti, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's'un (S&P) beklenen Türkiye değerlendirmesinin piyasaların odağında bulunacağını aktaran analistler, veri gündeminde yurt içinde reel kesim güven endeksi ve kapasite kullanım oranı, ekonomik güven endeksi, dış ticaret dengesi, yurt dışında ise ABD'de ve İngiltere'de büyüme, Avro Bölgesi'nde ve Almanya'da enflasyon, Çin'de sanayi karları, Japonya'da sanayi üretimi başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini dile getirdi.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 5.000 seviyesinin destek, 5.100 ve 5.200 puanın direnç konumuna geldiğini kaydetti.