Borsada yatırımcı sayısı yüzde 9 arttı

Borsada pay senedi yatırımcı sayısı bir ayda yüzde 9,36 artarak 4 milyon 233 bin 586’ya ulaştı.

İHA
Yayınlanma: 24 Mart 2023 - 16:35
Borsada yatırımcı sayısı yüzde 9 arttı
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Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) verilerine göre, 23 Mart itibariyle Borsa İstanbul'da pay senedi yatırımcı sayısı aylık yüzde 9.36 artışla 4 milyon 233 bin 586 oldu. Son bir ayda pay senedi yatırımcısı 362 bin 514 kişi arttı.

Pay senedi bakiyeli yatırımcı sayısı geçtiğimiz seneye göre yüzde 68 arttı. Son bir yılda pay senedi piyasasında yatırımcı sayısı 1 milyon 717 bin 816 kişi arttı.


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