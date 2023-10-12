Yabancılar geçen hafta 237,8 milyon dolarlık hisse senedi sattı
Yurt dışında yerleşik kişiler, geçen hafta net 237,8 milyon dolarlık hisse senedi ve 36,3 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi satarken, 4,1 milyon dolarlık Şirket Borçlanma Senedi aldı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri yayımlandı.
Buna göre, yurt dışında yerleşik kişiler, 6 Ekim haftasında net 237,8 milyon dolarlık hisse senedi ve 36,3 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) sattı, 4,1 milyon dolarlık Şirket Borçlanma Senedi (ŞBS) aldı.
Yurt dışında yerleşik kişilerin 29 Eylül itibarıyla 32 milyar 51,5 milyon dolar olan hisse senedi stoku, 6 Ekim'de 32 milyar 837,7 milyon dolara yükseldi.
Aynı dönemde yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku 1 milyar 154,8 milyon dolardan 1 milyar 103,7 milyon dolara inerken, ŞBS stokları 57,8 milyon dolardan 61,6 milyon dolara çıktı.
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