Borsada haftanın en çok kazandıran ve kaybettiren hisseleri

Yayınlanma: 23.09.2023 - 15:04

Güncelleme: 23.09.2023 - 15:04

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftayı yüzde 0,97 kazançla 8.039,18 puandan tamamladı. Endeks, hafta içinde en düşük 7.644,68, en yüksek 8.094,03 puanı gördü.

Aynı dönemde Borsa İstanbul Hizmetler Endeksi yüzde 0,47 kazançla 7.405,05 puana, Teknoloji Endeksi yüzde 6,28 yükselişle 9.334,19 puana, Mali Endeks yüzde 2,64 artarak 8.083,25 puana, Sanayi Endeksi yüzde 1,65 değer kazancıyla 13.165,39 puana yükseldi.

EN ÇOK KAZANDIRAN HİSSE

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 26,92'yle Pasifik Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı oldu.

Pasifik Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'nı yüzde 21,85 ile Bera Holding, yüzde 17,04 ile Çimsa Çimento izledi.

TUKAŞ DEĞER KAYBETTI

Söz konusu hisseler arasında en çok değer kaybedenler yüzde 13,74'le Tukaş Gıda Sanayi ve Ticaret, yüzde 10,25'le Koza Altın İşletmeleri, yüzde 9,95'le Pegasus Hava Taşımacılığı şeklinde sıralandı.

Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketler, 348 milyar 685 milyon lirayla Koç Holding, 312 milyar 18 milyon lirayla Türk Hava Yolları ve 296 milyar 919 milyon lirayla Tüpraş oldu.