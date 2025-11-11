Borsada manipülasyona ağır cezalar yolda!

Sermaye piyasalarında dolandırıcılık ve manipülasyon fiillerine karşı uygulanan cezaların artırılması hedefleniyor. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Sermaye Piyasaları Kongresi’nde yaptığı açıklamada, "Eksiklikleri gidereceğiz ve önümüzdeki dönemde manipülasyonla mücadelenin dozunu, kayıtdışılıkla mücadele dozunun da ötesine taşıyacağız" dedi. SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül ise fonları kötüye kullananlara ceza vermekten çekinmeyeceklerini vurguladı.

FONLAR ARACILIĞIYLA MANİPÜLASYON ENGELLENECEK

Mevcut kanunlar kapsamında tedbir ve yaptırımlar gerçek ve tüzel kişilere uygulanabiliyor; ancak tüzel kişiliği olmayan fonlar aracılığıyla yapılan manipülatif işlemlere ilişkin yaptırımlar sınırlı kalıyor. SPK, piyasa dolandırıcılığı fiillerinin sayı ve niteliğindeki değişimleri dikkate alarak, gerekli tedbirlerin uygulanabilmesi için mevzuat değişikliği çalışması yürütüyor.

HAPİS CEZALARI YÜKSELTİLECEK

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile koordineli yürütülen Sermaye Piyasası Kanunu değişikliği önerileri kapsamında, piyasa dolandırıcılığı suçlarının caydırıcılığı artırılacak. Mevcut 3–5 yıl arasında değişen hapis cezalarının yükseltilmesi planlanıyor. Ayrıca yatırım fonları üzerinden işlenen dolandırıcılık fiilleri de açık şekilde suç kapsamına alınacak.

İDARİ PARA CEZALARI VE ETKİN PİŞMANLIK DÜZENLEMELERİ

Suç işleyenlerin etkin pişmanlık gösterebilmesi için hazineye ödenmesi gereken alt sınır da artırılacak. Piyasa bozucu eylemler için öngörülen idari para cezalarının alt ve üst sınırları yükseltilerek, caydırıcılık sağlanacak. Yatırım fonlarının sebep olduğu eylemler de kanunda açıkça düzenlenecek, böylece cezaların atlanmasının önüne geçilecek.

İŞTİRAK VE MAKUL ŞÜPHE KAPSAMI GENİŞLETİLECEK

Piyasa bozucu ve dolandırıcılık fiillerine iştirak eden kişiler ile kurulca belirlenecek yatırım fonları, uygulanacak tedbirlerin kapsamına alınacak. Bu değişiklikler, sermaye piyasalarında şeffaflık ve güvenliğin artırılmasını amaçlıyor.