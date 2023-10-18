Borsada Ortadoğu etkisi: Sert düştü!

Yayınlanma: 18.10.2023 - 16:52

Güncelleme: 18.10.2023 - 16:52

Küresel piyasalarda jeopolitik tansiyon yükselirken Borsa İstanbul'da da ulaştırma öncülüğünde sert satışlar görüldü.

BIST 100 endeksi gün içinde yüzde 3'ü aşan gerilemeyle 7 bin 859 puanı gördü. Satışlarda ulaştırma endeksindeki düşüş öne çıktı. Bankacılık endeksi de yüzde 3 geriledi.

Ortadoğu'daki gerilim Gazze'de bir hastaneye yapılan saldırı sonrası yükseldi. Gazze’deki El-Ehli Baptist Hastanesi’nde dün meydana gelen patlamada yüzlerce Filistinli hayatını kaybetti.

500 CAN KAYBI



Gazzeli yetkililer İsrail’in hava saldırısı sonucunda en az 500 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

İsrail ordusu ise hastanenin Gazze merkezli İslami Cihad örgütünün düzenlediği başarısız füze saldırısı sonucu vurulduğunu söyledi.

İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu da İsrail uçaklarının hastaneye saldırmadığını söyledi ve İslami Cihad’ı suçladı.

Tel Aviv'e ulaşan ABD Başkanı Joe Biden da saldırının İsrail tarafından yapılmadığını iddia etti.

Biden, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ile yaptığı ikili görüşme sırasında hastanede meydana gelen patlamadan derin üzüntü ve öfke duyduğunu söyledi. Biden, Netanyahu’ya “Patlama sizin değil, diğer ekip tarafından yapılmış gibi görünüyor” dedi. Biden bugün İsrail’de olmak istediğini belirterek “ABD İsrail’in yanındayım” ifadelerini kullandı.

Biden gazetecilere yaptığı açıklamada Pentagon’un İsrail’in Gazze’de bir hastaneyi hedeflemediğine dair kanıtlar gösterdiğini söyledi.