Borsada sert düşüş: Altın rekora koşuyor…

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftanın ilk işlem gününü yüzde 0,67 kayıpla 9.141,31 puandan tamamladı. Gün içinde en düşük 9.077 puan, en yüksek 9.175 puan görüldü.

BIST 30 endeksi de yüzde 0,53 değer kaybıyla 10.164 puana geriledi. Mali ve teknoloji endeksleri günü artıda kapatırken, sanayi ve hizmetler endekslerinde düşüş görüldü.

BIST 100'de yer alan 100 hisse senedinden sadece 29'u yükseldi. Türk Hava Yolları, Tüpraş, ASELSAN, Yapı Kredi ve Akbank, en çok işlem gören hisseler oldu.

Altın cephesinde ise rekorlar kırılmaya devam ediyor. Ons altın uluslararası piyasalarda 3.388 dolara çıkarken, Borsa İstanbul Altın Piyasası’nda kilogram altın 4 milyon 329 bin liraya ulaştı.

Tahvil tarafında ise 10 Şubat 2027 vadeli tahvilin bileşik getirisi yüzde 43,52 seviyesinde gerçekleşti.

Merkez Bankası’nın açıkladığı efektif kurda dolar alış 39,6193 TL, satış 39,7780 TL oldu. Doların önceki kapanışa göre yükselişi dikkat çekti.

Uluslararası döviz piyasasında ise avro/dolar 1,1550, sterlin/dolar 1,3500 seviyelerinde. Brent petrol ise yüzde 1 düşüşle 75,2 dolardan işlem gördü.