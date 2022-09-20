Borsa'da sert düşüşler yaşanmıştı: Nebati'den dikkat geçen toplantı

20 Eylül 2022 Salı, 17:31

Borsa İstanbul’da yüksek hacimli kaldıraçlı işlemler sonrasında işlerin tersine dönmesiyle yaşanan teminat krizi sert düşüşlere yol açarken, devreye ilgili otorite girdi.

Dünya gazetesinden Şebnem Turhan'ın haberine göre, dün gece Sermaye Piyasası Kurulu aracı kurumlar ile bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantıdan somut bir sonuç yansımasa da piyasa bugün kayıp azaltmaya çalıştı. Sert satışlarla oluşan teminat sorunlarının ardından Takasbank, VİOP'ta risk parametrelerini güncelledi.

Bu arada piyasa kaynaklarından edinilen bilgiye göre Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati 29 Eylül Perşembe günü yapılmak üzere piyasa uzmanlarına toplantı daveti geçti.

İLGİ ÇEKEN DAVET

Kaynaklardan edinilen bilgiye göre toplantının yaşanan son gelişmelere paralel mi ya da bağımsız bir çağrı mı olduğu henüz bilinmiyor. Ancak böylesi sert hareketler ve regülatörlerle yapılan toplantılar sonrasında bu davetin gelmesi ilgi çekti.