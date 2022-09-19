SPK: Piyasa bozucu hareketlere karşı gözetim ve denetim yapılıyor
Borsa İstanbul tarafından anlık takip edildiği vurgulanan açıklamada, "Pay senetlerinde yapılan işlemler Borsa İstanbul tarafından anlık takip edilirken, Kurulumuz da gerçek ve tüzel kişilerin piyasa bozucu hareketlerine karşı gözetim ve denetimini sürekli olarak yapmaktadır" denildi.
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), pay senetlerinde yapılan işlemlerin Borsa İstanbul tarafından anlık takip edildiği, Kurul'un da gerçek ve tüzel kişilerin piyasa bozucu hareketlerine karşı gözetim ve denetimini sürekli yaptığı bildirildi.
SPK'den yapılan açıklamada, son günlerde bazı basın yayın organları ve sosyal medya mecralarında borsada yaşanan dalgalanmalara ilişkin çıkan haberlere işaret edildi.
Pay senetlerinde yapılan işlemlerin Borsa İstanbul tarafından anlık takip edildiği vurgulanan açıklamada, "Kurulumuz da gerçek ve tüzel kişilerin piyasa bozucu hareketlerine karşı gözetim ve denetimini sürekli olarak yapmaktadır" ifadesi kullanıldı.
Açıklamada ayrıca, Kurul'un, yasalar çerçevesinde, yatırımcıların korunmasını ve sermaye piyasasının gelişimini ön planda tuttuğu belirtildi.
"BANKALAR VE BATIK YANDAŞ ŞİRKETLER ABAT EDİLDİ"
Öte yandan dün Cumhuriyet Halk Partisi Sözcüsü Faik Öztrak, Twitter hesabından paylaşımlarda bulundu. Bankaların son 1 yıldaki kârını 5'e katladıklarını ifade eden Öztrak, "Milletin elindeki avucundakine göz diken bu yönetim, milletten aldı, yandaşlarını ve faiz lobilerini abat etti. Cumhuriyet tarihinde görülmemiş bir servet transferine imza attı. Milletin alın terini, emeğini yılların çabasını bile isteye enflasyona ezdirdi" dedi.
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