Borsada yatırımcı sayısı 4 milyonu aştı
Merkezi Kayıt Kuruluşu verilerine göre borsada yatırımcı sayısı 13 Mart 2023 itibariyle 4 milyon 75 bin 641'e ulaşarak yeni rekor seviyesini gördü.
Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) 4 Mart 2023 itibariyle Borsa yatırımcı sayısının tekrar 4 milyonun üzerine çıktığını duyurdu.
Borsada yatırımcı sayısı bazında yeni rekor seviye kaydedildi.
Merkezi Kayıt Kuruluşu’nun verilerine göre 13 Mart itibariyle pay senedi bakiyeli yatırımcı sayısı 4 milyon 75 bin 641 oldu. Böylelikle borsa yatırımcısı bazında yeni rekor seviyesine ulaşılmış oldu.
Önceki rekor 25 Ocak 2023 tarihinde kaydedilen 4 milyon 4 bin 979 olarak gerçekleşmişti.
AYLIK BAZDA 4.05 YÜKSELIŞ
Borsada yatırımcı sayısının aylık bazda yüzde 4.05 yükselişle 158 bin 776 kişi arttığını bildirdi. Yıllık yatırımcı sayısı ise 1 milyon 578 bin 10 arttı.
MKK verilerine göre borsada yıllık artış oranı yüzde 63.18 oldu.
Pay senedi bakiyeli yatırımcı sayısı 10 Mart 2023 itibarıyla 4.075.641 oldu.— MKK (@MerkeziKayitTur) March 13, 2023
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