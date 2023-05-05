Borsada yatırımcı sayısında yeni rekor

Merkezi Kayıt Kuruluşu verilerine göre borsada yatırımcı sayısı 4 Mayıs itibariyle 5 milyonu aşarak rekor kırdı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 05.05.2023 - 17:10
Borsada yatırımcı sayısında yeni rekor
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Merkezi Kayıt Kuruluşu’nun (MKK) verilerine göre 4 Mayıs itibariyle Borsa yatırımcısı 5 milyonu aştı. Böylelikle yatırımcı sayısında rekor tazelenmiş oldu.

Pay senedi bakiyeli yatırımcı sayısı 30 Nisan 2023 tarihi itibariyle 4 milyon 768 bin 730 olmuştu.

YENİ REKOR GELDİ

Merkezi Kayıt Kuruluşu’nun (MKK) verilerine göre 4 Mayıs itibariyle Borsa yatırımcısı 5 milyonu aştı. Böylelikle yatırımcı sayısında rekor tazelenmiş oldu.

Pay senedi bakiyeli yatırımcı sayısı 30 Nisan 2023 tarihi itibariyle 4 milyon 768 bin 730 olmuştu.


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