Borsada yatırımcı sayısında yeni rekor
Merkezi Kayıt Kuruluşu verilerine göre borsada yatırımcı sayısı 4 Mayıs itibariyle 5 milyonu aşarak rekor kırdı.
Merkezi Kayıt Kuruluşu’nun (MKK) verilerine göre 4 Mayıs itibariyle Borsa yatırımcısı 5 milyonu aştı. Böylelikle yatırımcı sayısında rekor tazelenmiş oldu.
Pay senedi bakiyeli yatırımcı sayısı 30 Nisan 2023 tarihi itibariyle 4 milyon 768 bin 730 olmuştu.
YENİ REKOR GELDİ
Merkezi Kayıt Kuruluşu’nun (MKK) verilerine göre 4 Mayıs itibariyle Borsa yatırımcısı 5 milyonu aştı. Böylelikle yatırımcı sayısında rekor tazelenmiş oldu.
Pay senedi bakiyeli yatırımcı sayısı 30 Nisan 2023 tarihi itibariyle 4 milyon 768 bin 730 olmuştu.
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