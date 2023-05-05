Borsada yatırımcı sayısında yeni rekor

Yayınlanma: 05.05.2023 - 17:10

Güncelleme: 05.05.2023 - 17:10

Merkezi Kayıt Kuruluşu’nun (MKK) verilerine göre 4 Mayıs itibariyle Borsa yatırımcısı 5 milyonu aştı. Böylelikle yatırımcı sayısında rekor tazelenmiş oldu.

Pay senedi bakiyeli yatırımcı sayısı 30 Nisan 2023 tarihi itibariyle 4 milyon 768 bin 730 olmuştu.

YENİ REKOR GELDİ

Merkezi Kayıt Kuruluşu’nun (MKK) verilerine göre 4 Mayıs itibariyle Borsa yatırımcısı 5 milyonu aştı. Böylelikle yatırımcı sayısında rekor tazelenmiş oldu.

Pay senedi bakiyeli yatırımcı sayısı 30 Nisan 2023 tarihi itibariyle 4 milyon 768 bin 730 olmuştu.