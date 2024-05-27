Borsadan 46 bin yatırımcı çıktı

Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) verilerine göre, pay senedi yatırımcı sayısı 18 Mayıs’taki rekor seviyesinin ardından düşüşe geçti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 27.05.2024 - 09:21
Borsadan 46 bin yatırımcı çıktı
Abone Ol google-news

Yatırımcı sayısı, 25 Mayıs itibarıyla bir önceki haftaya göre 46 bin 127 kişi azaldı. Toplam yatırımcı sayısı 8 milyon 614 bin 243 olan rekor seviyesinden 8 milyon 578 bin 116’ya geriledi.

HALKA ARZ ETKİSİ

Yatırımcı sayısındaki artışta borsanın pozitif performansı etkili olurken yeni halka arzlar da yatırımcı girişini hızlandırıyor. Ancak halka arzlar sonrası gelen kâr satışları son haftada yatırımcı sayısının gerilemesine yol açtı.

Bu yılın ilk 5 ayında 17 şirket halka açıldı. Halka arzlara yatırımcı ilgisinin azalmaya başladığı piyasada, bazı şirketlerin hisse fiyatları halka arz seviyesinin de altına düştü. Bu yıl yapılan 17 halka arzın 6 tanesi şubat ayında, 3 tanesi mart ayında, 1 tanesi nisan ayında kalan 7 tanesi de mayıs ayında gerçekleşti.

Bu yıl halka açılan şirketlerden üçü halka arz fiyatının da altına düşerek yatırımcısını üzdü. Şubat ayında 119.296 puanla rekor kıran halka arz endeksi ise cuma günü itbarıyla 96.895 puana kadar geriledi. Uzmanlar halka arzlarda son dönemde yaşanan kayıpların yatırımcı ilgisini negatif etkileyeceğini söylüyor.


borsa haberleri yatırımcı haberleri pay senedi haberleri

İlgili Haberler

Borsa güne nasıl başladı?

Borsa güne nasıl başladı?
Rekor üstüne rekor kırmıştı! Borsa güne nasıl başladı?

Rekor üstüne rekor kırmıştı! Borsa güne nasıl başladı?
Yatırım yapacaklara uyarı: Borsada rekor sonrası yeni tahmin!

Yatırım yapacaklara uyarı: Borsada rekor sonrası yeni tahmin!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

RTÜK’ün yıllık ceza bilançosu ortaya çıktı: En çok ceza Halk TV, TELE1 ve Now TV’ye

RTÜK’ün yıllık ceza bilançosu ortaya çıktı: En çok ceza Halk TV, TELE1 ve Now TV’ye
Fenerbahçe’den flaş Galatasaray paylaşımı: ‘Hak edilmeyen bir şampiyonluk daha yazıldı’

Fenerbahçe’den flaş Galatasaray paylaşımı: ‘Hak edilmeyen bir şampiyonluk daha yazıldı’
'Kaç saat uyutacaklar belirsiz' demişti... 'Sokak hayvanları' açıklaması gündem olan Devlet Bahçeli’ye, Tanju Özcan'dan çağrı

'Kaç saat uyutacaklar belirsiz' demişti... 'Sokak hayvanları' açıklaması gündem olan Devlet Bahçeli’ye, Tanju Özcan'dan çağrı
Sağlıklı yaşam için unsuz, yağsız, şekersiz kek tarifi

Sağlıklı yaşam için unsuz, yağsız, şekersiz kek tarifi
Mart itibarıyla son 3 ayda kart borcu yüzde 37.5 ile en çok artan il belli oldu: 'Şimşek'in gözü Konya'da

Mart itibarıyla son 3 ayda kart borcu yüzde 37.5 ile en çok artan il belli oldu: 'Şimşek'in gözü Konya'da
Olaylı Monaco GP’sinde kazanan Leclerc!

Olaylı Monaco GP’sinde kazanan Leclerc!
Öztürk Yılmaz'dan MHP'yi küplere bindiren sözler: 'Ülkü Ocakları Kapatılsın'

Öztürk Yılmaz'dan MHP'yi küplere bindiren sözler: 'Ülkü Ocakları Kapatılsın'
Şampiyon Galatasaray! Tarihinde 24. kez…

Şampiyon Galatasaray! Tarihinde 24. kez…