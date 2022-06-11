Borsadan çıkan yabancı yatırımcıda rekor seviye: 6 aydır satış yapıyorlar

11 Haziran 2022 Cumartesi, 10:00

Borsa İstanbul Pay Piyasasında Mayıs ayında yabancı yatırımcılar 885.2 milyon dolar net satım yaptılar.

Böylece yabancıların üst üste altıncı ayda da net satış tarafında yer aldılar. Yıl başından bu yana satışları 2.1 milyar dolara çıkarken, son 5 yıldaki yabancı çıkışı 10 milyar dolar civarında gerçekleşti.

Yılın ilk 5 aylık döneminde ise yabancıların alımları 85.7 milyar dolar, satımları 87.8 milyar dolar oldu. Böylece net satım tutarı 2,12 milyar dolar seviyesine ulaştı.

BU YILIN EN YÜKSEK SEVİYESİ

Bloomberg HT'de yer alan habere göre mayıs ayında yabancılar 16 milyar 698 milyon 557 bin 408 dolar tutarında alım yaparken, 17 milyar 583 milyon 768 bin 613 dolar tutarında satım gerçekleştirdi.

Böylece yabancıların net satım işlemleri 885 milyon 211 bin 205 dolar oldu. Net satım tutarı bu yılın en yüksek seviyesinde gerçekleşti.

Bu satışlarda Garanti BBVA’nın gönüllü pay alımı etkili oldu. Öyle ki Garanti BBVA hisselerinde yabancı çıkışı mayıs ayında nette 200 milyon dolar olarak gerçekleşti. Yabancı takas oranı yüzde 35 seviyelerinin altına geriledi.



