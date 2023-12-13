Borsanın en değerli şirketi SASA'dan dev satış!

Yayınlanma: 13.12.2023 - 16:49

Güncelleme: 13.12.2023 - 16:49

Erdemoğlu Holding, 12 Aralık 2023 tarihinde yaptığı Kamayu Aydınlatma Platformu'na (KAP) ve ardından kamuoyuna yaptığı açıklamayla SASA’da sahip olduğu payların yüzde 2,5’ine karşılık gelen 135 milyon adet payı nitelikli kurumsal yatırımcılara satacağını duyurmuştu.

Ekonomim'de yer alan habere göre, Holding, KAP’a günün erken saatlerinde geçtiği açıklamada satış işleminin başarılı bir şekilde tamamlandığını teyit etti.

İşleme yurtdışı yerleşik kurumsal yatırımcılardan 4,2 kat talep geldiği belirtildi.

KAP’a gönderilen durum güncellemesi açıklamasında “satış fiyatı pay başına 43,10 TL belirlenmiş olup, işlemden elde edilen brüt hasılat yaklaşık 5.818.500.000 TL’ye tekabül etmektedir” dendi.