Borsanın en değerli şirketi SASA'dan dev satış!
Erdemoğlu Holding, SASA’daki hisselerinin yaklaşık yüzde 2,5’ine denk gelen kısmını yatırımcılara sattı. 135 milyon adet payın nitelikli kurumsal yatırımcılara satışı pay başına 43,10 TL’den gerçekleşti. SASA hisseleri haber sonrası güne yüzde 5,86 düşüşle başladı.
Erdemoğlu Holding, 12 Aralık 2023 tarihinde yaptığı Kamayu Aydınlatma Platformu'na (KAP) ve ardından kamuoyuna yaptığı açıklamayla SASA’da sahip olduğu payların yüzde 2,5’ine karşılık gelen 135 milyon adet payı nitelikli kurumsal yatırımcılara satacağını duyurmuştu.
Ekonomim'de yer alan habere göre, Holding, KAP’a günün erken saatlerinde geçtiği açıklamada satış işleminin başarılı bir şekilde tamamlandığını teyit etti.
İşleme yurtdışı yerleşik kurumsal yatırımcılardan 4,2 kat talep geldiği belirtildi.
KAP’a gönderilen durum güncellemesi açıklamasında “satış fiyatı pay başına 43,10 TL belirlenmiş olup, işlemden elde edilen brüt hasılat yaklaşık 5.818.500.000 TL’ye tekabül etmektedir” dendi.
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