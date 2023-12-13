Özgür Demirtaş'tan borsa yatırımcısını üzecek açıklama
Borsadaki hareketliliklere dikkat çeken Prof. Dr. Özgür Demirtaş, sosyal medya hesabı üzerinden borsa yatırımcısını tedirgin edecek bir açıklama yaptı.
Prof. Dr. Özgür Demirtaş, borsa yatırımcısını üzecek bir açıklamada bulundu.
Demirtaş, borsadaki hisse hareketlililerine ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşım yaptı.
Özgür Demirtaş, "Borsa İstanbul’da küçük yatırımcının içinden geçtiler" şeklinde konuştu.
Borsa İstanbul’da küçük yatırımcının içinden geçtiler ????— Özgür Demirtaş (@ProfDemirtas) December 13, 2023
DÜŞÜŞ EĞİLİMİ DEVAM EDİYOR
Borsa İstanbul BIST 100 Endeksi, güne yüzde 0,39 düşüşle 7.718,96 puandan başladı.
Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 29,89 puan azalışla ve yüzde 0,39 değer kaybıyla 7.718,96 puana indi.
Güne düşüşle başlayan borsa günün ilk yarısında da geriledi. BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,65 değer kaybederek 7.621,28 puana indi.
Günün ilk yarısında düşüş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 127,57 puan azalışla 7.621,28 puana geriledi.
Toplam işlem hacmi 34,4 milyar lira oldu.
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