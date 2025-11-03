Borsanın şampiyonu belli oldu: Dört büyükler arasında yatırımcısına en çok kazandıran kulüp hangisi?

Trendyol Süper Lig 2025-2026 sezonunda borsanın kazananı Trabzonspor oldu. Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği, 8 Ağustos’tan ekim ayı sonuna kadar hisselerinde yüzde 13,4 artış sağlayarak yatırımcısına en fazla getiri sağlayan spor şirketi oldu. Bu süreçte Galatasaray da borsada değer kazanan takımlar arasında öne çıktı.

BORDO-MAVİLİLERİN İÇ SAHA PERFORMANSI

Bordo-mavili ekip, teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde iç sahada 2,33 puan ortalamasıyla güçlü bir performans sergiledi. Bu performans, hisselere yansıdı ve Trabzonspor yatırımcısına yüzde 13,4 kazanç sağladı.

GALATASARAY BORSADA DEĞER KAZANDI

Galatasaray, Süper Lig’de namağlup liderliği korurken UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 3 maçta 2 galibiyet 1 yenilgi aldı. Bu sonuçlar, borsada da kendini gösterdi ve Galatasaray hisseleri yüzde 8,1 değer kazandı.

BEŞİKTAŞ VE FENERBAHÇE YATIRIMCISINI ÜZDÜ

Beşiktaş sezona Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde başladı, aldığı olumsuz sonuçlar nedeniyle teknik direktör değişikliğine gitti. Bu süreçte Beşiktaş hisseleri yüzde 8,9 değer kaybetti.

Fenerbahçe ise sezon başında Jose Mourinho ile yola çıktı, kötü performans sonrası teknik direktör Domenico Tedesco ile devam etti. Fenerbahçe hisseleri aynı dönemde yüzde 21,1 değer kaybetti.

PİYASA DEĞERLERİ DEĞİŞTİ

Trabzonspor’un piyasa değeri 8 milyar 400 milyon liradan 9 milyar 525 milyon liraya yükseldi. Galatasaray’ın piyasa değeri 18 milyar 360 milyon liradan 19 milyar 845 milyon liraya çıktı.

Beşiktaş’ın piyasa değeri 9 milyar 340 milyon 178 bin 92 liradan 8 milyar 510 milyon 909 bin 943 liraya gerilerken, Fenerbahçe’nin piyasa değeri 16 milyar 87 milyon 500 bin liradan 12 milyar 700 milyon liraya düştü.

BORSADA HİSSELERİN KAPANIŞ FİYATLARI VE DEĞİŞİMİ