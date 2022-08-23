New York borsası yatay seyirle açıldı

23 Ağustos 2022 Salı, 16:50

S&P 500 endeksi yüzde 0,02 azalışla 4.137 puana inerken, Nasdaq endeksi yüzde 0,08 artarak 12.391,51 puana çıktı.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) artan enflasyon karşısında agresif faiz artırımlarına devam edeceğine yönelik endişelerle dün günü sert düşüşle tamamlayan endeksler, yeni günün açılışında yatay bir seyir izledi.

Analistler, yeni günde ABD'de hizmet sektörü ve imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) başta olmak üzere veri gündemi ile ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin açıklamalarının takip edileceğini belirtti.