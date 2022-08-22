New York borsası düşüşle açıldı
New York borsası haftanın ilk işlem gününe düşüşle başladı.
Açılışta Dow Jones endeksi, 400 puana yakın değer kaybetti ve yüzde 1,12 azalarak 33.329,28 puana geriledi.
S&P 500 endeksi yüzde 1,27 azalışla 4.174,92 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 1,55 kayıpla 12.508,02 puana indi.
ABD Merkez Bankası'nın (Fed) son toplantısına ilişkin tutanaklar ile Fed yetkililerinin değerlendirmelerinin belirsizlikleri artırmasıyla geçen haftanın kapanışında düşüş gösteren endeksler, yeni haftanın açılışında da negatif seyrini sürdürdü.
Fed'in son toplantısına ait tutanaklarda, enflasyon önemli ölçüde düşene kadar faiz artırımlarının devam edeceği vurgulanmış, sürekli değişen ekonomik çerçevede gereğinden fazla sıkılaşmaya gidilmiş olabileceğine dair risklere işaret edilmişti.
Analistler, yavaşlayan ekonomik büyüme karşısında Fed yetkililerinden gelen şahin açıklamaların endişeye neden olduğunu belirtti.
Yeni haftada da Fed yetkililerinin açıklamalarının kritik önem taşıyacağına işaret eden analistler, bu kapsamda başta Fed Başkanı Jerome Powell'ın konuşması olmak üzere Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu'nda merkez bankası yetkililerinin vereceği mesajların yakından takip edileceğini kaydetti.
Video Haberler
- Çevreyi rahatsız edenlere moto kuryeden 'sağ kroşe'
- Sancaktepe'de tek katlı gecekondu alev alev yandı
- Ölüme meydan okudu: Kilometrelerce tersten gitti
- Göksu'yu canlı yayında bocalatan cevap
- Engelli maaşıyla geçinen yurttaş isyan etti
- Görenler şoke oldu!
- O anlar kamerada
- İHA muhabirinin zor anları
- O anlar kameraya işte böyle yansıdı
- Sarıyer'de İETT otobüsüne saldırı ,şoför istifa etti
En Çok Okunan Haberler
-
- Kız yurdunda ölüm tehlikesi
- Altılı masadan ortak açıklama
- Gelecek Partisi'nde toplu istifa
- Yüzlerce kız çocuğu ölebilir
- Beykoz'da AKP zulmü sürüyor, yurttaşlar direniyor
- Çip krizi sürüyor
- Hastane tartışması gündeme oturdu
- AKP'li belediye, polislerle Validebağ'a girdi
- YÖK'ten şeriat üniversitelerine iptal
- Katliam gibi kazada yeni gelişme!