Bosch Otomotiv, hizmet merkezlerini büyütmeye yönelik 2023’te yeni adımlar atacak

01 Ağustos 2022 Pazartesi, 04:00

Otomobil ve ticari araç üreticilerinin çözüm ortaklarından biri olan Bosch, otomotiv alanında geliştirdiği yeni teknolojilerle ünlü bir marka. Motor kontrol ünitelerinden silecek süpürgelerine, fren balatalarından yakıt enjektörlerine kadar birçok parça ve elektronik sistem geliştirip üreten Bosch, mobilite çözümlerinin yanı sıra sanayi teknolojileri, dayanıklı tüketim malları, enerji ve bina çözümleri üzerine de üretim yapıyor. Bu iş kollarında Türkiye’de beş farklı şirkette 17 bin 900 kişilik istihdam sağlayan Bosch Türkiye, 2021 yılında 38.2 milyar TL ciroya ulaşırken 2 milyar TL yatırım ve 23.7 milyar TL ihracat gerçekleştirmiş.

Bosch Türkiye’nin otomotiv yatırımı içinde bağımsız araç servis zinciri Bosch Car Service önemli bir yer tutuyor. Bosch Otomotiv Yedek Parça Türkiye, İran&Orta Doğu Bölge Direktörü Arda Arslan, Bosch Car Service’in hâlâ Türkiye’deki en büyük bağımsız araç bakım ve tamir servisi zinciri olduğunu, 66 ilde 350’den fazla noktada, yılda 350 bin araca hizmet verdiklerini söyledi. Arslan, 2022 sonunda hizmet noktası sayısını 400’e, 2023’te de 74 ilde 420 noktaya çıkarmayı hedeflediklerini açıkladı. Tüketiciler için bir diğer önemli nokta da araç üreticisi tarafından uygulanan garanti kapsamı. Bosch Car Service noktalarında verilen periyodik bakım hizmetleri, üretici garantisini bozmuyor.

HİBRİT VE ELEKTRİKLİ HEDEFİ

Bosch Car Service atölyelerinde, benzinli, dizel, elektrikli ve hibrit motorlu araçlara hizmet veriliyor. Motor bakım ve tamir hizmetlerinin yanı sıra fren, cam, elektronik sistemler, lastik, klima bakım ve tamirleri de yapılıyor. Son dönemde hızla gelişen ve yaygınlaşan hibrit ve elektrikli otomobillere özel önem verdiklerini vurgulayan Arslan, yeni teknolojilerle ilgili servis çalışanlarına sürekli eğitim verildiğini, kullandıkları arıza tespit cihazlarının, bulut üzerinden çalıştığı için sürekli güncel olduğunu, dijital olarak birbirlerine bağlı Bosch Car Service çalışanlarının deneyimlerini diğer atölyelerdeki çalışanlarla paylaşabildiğini söyledi. Öte yandan hibrit ve elektrikli araçlara hizmet verebilecek bir servis ağına dönüşme çalışması içinde olduklarını ve Türkiye’deki servis organizasyonları içinde bunu tüm araç marka ve modelleri için yapan ilk özel araç servisi organizasyonu olmayı hedeflediklerini belirtti.

Kaza süreçlerinin de yeni ve zorlu bir alan olduğunu belirten Arslan, itfaiyelerle, elektrikli araçlarla ilgili eğitim çalışması içinde olduklarını açıkladı. Bosch Car Service, elektrikli araçların yangınlarında kablo ve bağlantı noktalarının kesilmesi, yangına müdahale edilecek kimyasallar gibi konularda itfaiye birimlerine özel eğitim çalışması içinde.