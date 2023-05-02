BOTAŞ açıkladı: Sanayide kullanılan doğalgaza indirim

Yayınlanma: 02.05.2023 - 10:19

Güncelleme: 02.05.2023 - 10:19

AKP iktidarının ekonomi politikaları nedeniyle enflasyon Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinde bile son 24 yılın zirvesine çıktı. İktidar, enflasyonun faturasını ise halktan çıkarmayı tercih etti. 2022’de elektriğe yüzde 184, doğalgaza ise yüzde 164 oranında zam yapıldı.



Öte yandan Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. (BOTAŞ), “2022 Ekim ayı esas alındığında, sanayide kullanılan doğalgazın toptan satış fiyatında 1 Mayıs 2023 tarihi itibarıyla yüzde 52,43 ile yüzde 63,63 oranlarında indirim yapılmıştır” açıklaması yaptı.

BOTAŞ’tan yapılan yazılı açıklamada, “Kuruluşumuzun doğalgaz toptan satış fiyatları; piyasa koşulları, ülkenin ekonomik şartları, piyasa fiyat istikrarı, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun tarife ile ilgili kararları ve maliyet unsuru olan alım-işletme giderlerindeki değişim dikkate alınarak mümkün olan en makul seviyede belirlenmekte ve tüketicilere sunulmaktadır” denildi.

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Açıklamaya şöyle devam edildi:

“Bu kapsamda, 1 Mayıs 2023 tarihinden itibaren geçerli olan doğalgaz toptan satış fiyatlarında herhangi bir değişiklik yapılmamıştır.

Diğer taraftan 2022 Ekim ayı esas alındığında, sanayide kullanılan doğalgazın toptan satış fiyatında 1 Mayıs 2023 tarihi itibarıyla yüzde 52,43 ile yüzde 63,63 oranlarında, elektrik üretimi amaçlı kullanılan doğal gazın toptan satış fiyatında ise yüzde 51,52 oranında indirim yapılmıştır.

Household Energy Price Index (HEPI) fiyatları esas alındığında konutlarda Ukrayna ve Macaristan’dan sonra Avrupa ülkeleri arasında en düşük doğalgaz fiyatı ülkemizde uygulanmaktadır.”

BOTAŞ BORCUNU ERTELEMİŞTİ

Ocak ayında, Rusya’nın Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketi’nin (BOTAŞ) 20 milyar dolarlık doğalgaz borcunu ertelediği ortaya çıkmıştı. 2022 bütçesinde sermaye giderleri ve borç verme miktarları olması gerekenden çok düşük kalmış, bu durum BOTAŞ’ın Rusya’ya olan 20 milyar dolarlık borcunun Rusya tarafından ertelenmesinden kaynaklanmıştı.



