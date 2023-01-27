BOTAŞ açıkladı: Sanayi gazına indirim geldi

BOTAŞ, büyük sanayi kuruluşlarının kullandığı gazın toptan fiyatında yüzde 13.30; elektrik üretim amaçlı gaz toptan satışına yüzde 16,67 indirim yaptı.

AA
Yayınlanma: 27 Ocak 2023 - 09:28
BOTAŞ açıkladı: Sanayi gazına indirim geldi
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BOTAŞ'ın internet sitesinde şubat ayına ilişkin tarife tablosu yayımlandı.

Doğalgazda şubatta geçerli olacak mesken abonelerinin tarifesi sabit kalırken, sanayi aboneleri ve elektrik üretim amaçlı tarifede indirim yapıldı.

Buna göre, BOTAŞ'ın konut tüketicileri için gaz dağıtım şirketlerine şubatta uygulayacağı satış fiyatı 1000 metreküp doğalgaz için 4 bin 80 lira.

Sanayi abonelerinin tarifesi, kademe 1 için 1000 metreküp doğalgazda 7 bin 124 lira, kademe 2 için ise 13 bin 727 lira olarak belirlendi.

Elektrik üretim amaçlı tarifede ise 1000 metreküp doğalgazın fiyatı 15 bin lira olarak açıklandı.

Doğal gazda fiyat tarifeleri aylık hesaplanıyor.


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