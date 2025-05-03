BOTAŞ Daire Başkanı Oğuzhan Oğuz, Uluslararası Gaz Birliği İcra Komitesi üyeliğine seçildi
Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ) Dış İlişkiler ve Uluslararası Projeler Daire Başkanı Oğuzhan Oğuz, Uluslararası Gaz Birliği'nin (IGU) en üst karar organı İcra Komitesi üyeliğine seçildi.
BOTAŞ'tan yapılan açıklamaya göre, dünya genelinde 60'tan fazla üye ülkenin katılımıyla gerçekleştirilen oylama sonucunda belirlenen 6 yeni üye, IGU kurucu üyelerini temsilen görevlerine 19-23 Mayıs'ta Çin'de düzenlenecek Dünya Gaz Konferansı'nın ardından başlayacak.
Bu görevlendirmenin Türkiye'nin enerji alanındaki stratejik vizyonunun uluslararası düzeyde daha güçlü temsil edilmesine ve BOTAŞ'ın küresel konumunun pekiştirilmesine katkı sağlaması bekleniyor.
1931'de kurulan ve 80'den fazla ülkeden 150'den fazla kuruluşun üyesi olduğu IGU, doğal gazın sürdürülebilir, güvenli ve erişilebilir enerji kaynağı olarak yaygınlaştırılmasını hedefliyor.
Etiketler: #BOTAŞ #Uluslararası Gaz Birliği
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